パチンコホールを中心に総合エンターテイメント事業を展開するマルハンの子会社であるマルハンユナイテッドパートナーズは、Web3.0技術「アニカナ(ANICANA)」を活用した次世代オンラインくじシステム「スマート福袋」のエンドユーザー向けサービス第1弾として、2026年6月12日(金)より『脳汁クジ』を開始した。マルハン スマート福袋 第1弾「脳汁クジ」本商品は、2026年5月に秋葉原で開催され、約1.3万人の来場者を集めたイベント「