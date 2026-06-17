「大人にちょっと背伸びしてんのかなぁ」お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之が、次男の微笑ましいエピソードを明かした。――。矢部浩之○矢部浩之「うちの下の子が、ワイヤレス(イヤホン)だけ欲しいって」11日深夜に放送されたニッポン放送『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00〜27:00)で、「うちの下の子が、ワイヤレス(イヤホン)だけ欲しいって。スマホもまだ買ってもらってないの」と切り出した矢