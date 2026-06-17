フジテレビ系列で29日午後7時から3時間にわたって放送される音楽クイズ特番『新ドラマ人気番組対抗 クイズ！ドレミファドン 50周年！夏の祭典SPの出演者が解禁された。“Mr.ドレミファドン”こと中山秀征と、前回（2026年1月）に続き、特別MCを務める橋本環奈のもと、フジテレビの新ドラマ、バラエティー、スポーツ、情報など様々なジャンルの人気番組から豪華出演者が勢ぞろいする。先日解禁されたバラエティー、スポーツ、情報