【シンシナティ共同】米大リーグは16日、各地で行われ、メッツの千賀は故障から復帰してシンシナティでのレッズ戦に先発し、一回に2本塁打を浴びて4失点した。4月26日以来の登板で今季初勝利が懸かる。ブルージェイズの岡本はレッドソックス戦に「5番・三塁」で出場し、第1打席は空振り三振だった。レッドソックスの吉田は「1番・指名打者」で出場し、2打席目まで無安打。ドジャースの大谷はレイズ戦に「1番・指名打者」で、