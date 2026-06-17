思考のスイッチをふと切り替えたい瞬間に、言葉の連想を楽しんでみませんか？ 当たり前に使っている言葉も、一文字抜けているだけで意外と悩んでしまうものです。今回は、旅の情景や日常のなにげないしぐさをテーマにした問題を用意しました。問題：□に入るひらがなは？マスの交差する部分に注目して、2つの□に入るひらがなを考えてみてください。文字のつながりは以下の通りです。・横の並び：き ＋ □ ＋ ぞ ＋ □・縦の並び（