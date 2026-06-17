華為技術（ファーウェイ）傘下のファーウェイ・デジタルパワーの侯金竜総裁は、先ごろ行われた第19回（2026）国際太陽光発電およびスマートエネルギー（上海）大会で、世界のエネルギー転換が「生産側（電力供給側）のクリーンエネルギー代替」と「消費側の電力使用への切り替え」の二大主軸で進んでいると指摘した。侯総裁によると、重要性がますます高まりつつある太陽光発電や風力発電などの「新エネルギー」については、従来型