厚生労働省の公式X（旧Twitter）は6月16日、投稿を更新。「マンジャロ」の使用について、注意喚起しました。【投稿】厚生労働省がマンジャロについて注意喚起「思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険」同アカウントは「【マンジャロは糖尿病のお薬です】マンジャロは『糖尿病』の治療を目的に承認された薬です。ダイエットなど、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険です」と説明。「医療者か