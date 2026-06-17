トンネル内でトラック玉突き事故 一部始終を記録中日本ハイウェイ・パトロール東京は、公式YouTubeチャンネル「ハイウェイ・パトロール東京」において、トンネル内で発生したトラック4台による玉突き追突事故の映像を公開しています。この動画は、同チャンネルのなかで最多の再生回数を記録しています。いったい、どのような事故だったのでしょうか。映像はNEXCOのパトロールカーの前面展望で記録されたものです。撮影日は