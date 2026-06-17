“2輪の技術”を採用した「新型パワーユニット」発表！クルマやバイクの大手メーカーとして世界的な知名度を誇るホンダですが、その技術力は私たちが普段目にする“道路の上”に留まりません。同社は世界中の工事現場や農作業、産業分野で稼働している建設機械や作業機などの動力源となる「汎用エンジン」の領域においても、高いシェアと絶大な信頼を獲得しています。【画像】これがホンダの「新型パワーユニット」です！（10