“怪物”が、ついにワールドカップデビューを果たした。ノルウェー代表は現地６月16日、北中米ワールドカップのグループステージ（I組）第１節でイラク代表と対戦。７大会ぶり４回目の出場となった北欧の雄で、エースがさっそく圧巻のパフォーマンスを披露している。注目を集めたのは、初めてW杯のピッチに立った25歳の絶対的ストライカー、アーリング・ハーランドだ。先制点が生まれたのは29分。左サイドを崩すと、デイビッ