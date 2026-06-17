【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：51,999.67 △328.64（6/16）NASDAQ：26,376.34 ▼307.60（6/16） 1.概況 米国市場は高安まちまちの展開となりました。19日の米国とイランの間の正式な調印に向け、原油輸出の即時再開や3000億ドル規模の開発基金の活用など最終的な内容を詰める段階となっています。ただ、FOMC（米連邦公開市場委員会）の金融政策発表を翌日に控え、最高値圏にある株式相場で