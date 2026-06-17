横浜市と横浜市スポーツ協会は16日、「FIFA ワールドカップ 2026」北中米大会のパブリックビューイングを、21日に日産スタジアムで開催すると発表した。対象試合は日本代表対チュニジア代表戦で、横浜市在住・在学・在勤者を対象に無料で開放する。【写真】「FIFA ワールドカップ 2026」堂安律ら日本代表スターティングメンバーの集合ショット定員は9000人。事前申し込みは不要で、当日は西ゲートから入場できる。入場料は無料