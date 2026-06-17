◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）前回大会王者のアルゼンチン（ＦＩＦＡランク１位）は、連覇をかけた初戦でアルジェリア（同２８位）と対戦する。アルゼンチンはＦＷリオネル・メッシ（３８）が先発メンバーに入り、史上初となる６大会連続のＷ杯出場となった。日本時間１８日には、ポルトガルのＦＷクリスティアーノ・ロナウドもコンゴ戦で同記録を達成す