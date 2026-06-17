【モデルプレス＝2026/06/17】横山裕が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（7月1日スタート／毎週水曜よる11時）の主題歌が、SUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定。同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。【写真】SUPER EIGHT「品の良さが出てしまった」スーツ姿◆横山裕主演「今夜もシリアルキラーと待