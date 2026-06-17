キックはあまり役に立たない!? トモキン式「キック」メソッド 「いよいよキックの練習だ！」と、やる気に満ちているところ、とても言いづらいのだけど……。クロールにおいて「キック」は、ほぼ役に立ちません！だから「キックは打たなくていい」くらいの感覚でいるほうがラクに泳げるんです。 豪快に水飛沫をあげながら泳ぐほうが“速く〟“遠くまで〟泳げる気がしますよね。でも「全