睡眠不足は脳の発達に悪影響！赤ちゃんの頃の睡眠が超重要な理由 脳内の新しい神経回路は睡眠中に構築される 生まれたての赤ちゃんは、ほとんど眠ってばかりいます。多相性睡眠といい、昼夜関係なく睡眠と覚醒をくり返します。生後28日までの赤ちゃんは、1日約16時間も眠ります。大人とちがい、レム睡眠がかなり長く、深いノンレム睡眠も多く現れます 赤ちゃんの脳は、外からさまざまな刺激を受けながら、脳内の神経回路（シ