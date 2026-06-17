無意識の余計な動きやむやみに回数が多い腹筋はNG！ 腹筋運動をしていると首が痛くなるという声もよく聞きます。これは、仰向け姿勢で重い頭を弱い首で支えていることが原因です。成人の頭の重さは体重の約7～10%です。自分の体重の10%の重さが2リットルのペットボトル何本分になるか、 計算してみてください。 腹筋運動て