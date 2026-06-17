東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値186.25高値186.32安値185.46 187.42ハイブレイク 186.87抵抗2 186.56抵抗1 186.01ピボット 185.70支持1 185.15支持2 184.84ローブレイク ポンド円 終値215.37高値215.56安値214.53 216.81ハイブレイク 216.18抵抗2 215.78抵抗1 215.15ピボット 214.75支持1 214.12支持2 213.72ロ&#1254