東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.91高値9.94安値9.87 10.01ハイブレイク 9.98抵抗2 9.94抵抗1 9.91ピボット 9.87支持1 9.84支持2 9.80ローブレイク シンガポールドル円 終値125.12高値125.19安値124.76 125.72ハイブレイク 125.45抵抗2 125.29抵抗1 125.02ピボット 124.86支持1 124.59支持2 124.43ローブレ