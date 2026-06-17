東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7068高値0.7080安値0.7042 0.7123ハイブレイク 0.7101抵抗2 0.7085抵抗1 0.7063ピボット 0.7047支持1 0.7025支持2 0.7009ローブレイク キーウィドル 終値0.5832高値0.5843安値0.5795 0.5900ハイブレイク 0.5871抵抗2 0.5852抵抗1 0.5823ピボット 0.5804支持1 0.5775