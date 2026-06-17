８時５０分に日本通関ベース貿易収支（5月）、機械受注（4月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 通関ベース貿易収支（5月）08:50 予想-5581.0億円前回2993.0億円（3019.0億円から修正）（通関ベース貿易収支) 予想-2070.0億円前回2364.0億円（通関ベース貿易収支・季調済) 機械受注（4月）08:50 予想1.0%前回-9.4%（前月比) 予想8.7%前回5.9%（前年比)