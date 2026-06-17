俳優の山田裕貴が、15日深夜放送のニッポン放送『山田裕貴のオールナイトニッポン』（毎週月曜深1：00）に出演。14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場『GIFT』の共演者からから熱烈な思いを打ち明けられたエピソードを語った。【写真あり】山田裕貴を”食事に誘った”後輩とのオフショット同作で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのエース・宮下涼役を演じた山田は、チームメイトの朝谷圭二郎役・本田響矢と共演。山田は