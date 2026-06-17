・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４９４．２１（＋６３．５９） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４９１０．４１（＋１６．４０） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４４７．２７（＋６３．２６） ・ロシア・ＲＴＳ １０８７．６２（－１７．９６） 出所：MINKABU PRESS