・ＮＹダウ５１９９９．６７（＋３２８．６４） 高値５２１９０．２９ 安値５１７１２．６３ ・Ｓ＆Ｐ５００７５１１．３５（－４２．９４） ・ナスダック総合指数２６３７６．３４（－３０７．６０） 出所：MINKABU PRESS