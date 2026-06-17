・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７６．０５ドル（－４．７０ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４３５４．４ドル（＋２．８ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝６９８９．９セント（－１６．７セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５９６．００セント（＋６．２５セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェル＝４１３．７５セ