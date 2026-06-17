１６日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３２８．６４ドル高の５万１９９９．６７ドルと４日続伸し、連日で最高値を更新した。米イラン和平合意を受けた米原油先物相場の下落が続き、株式相場には支援材料となった。半導体株に対しては利益確定目的の売りが膨らみ、投資家の資金はスペースＸ＜SPCX＞に向かった。 ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やビザ＜V＞が堅調。チャール