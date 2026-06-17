7月1日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする横山裕（SUPER EIGHT）主演ドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の主題歌がSUPER EIGHTの新曲に決定し、あわせて楽曲り入りのPR映像が公開された。 参考：横山裕と関水渚とカラフルなマネキンたち『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』ポスター 本作は、講談社『good！アフタヌーン』で連載中の伊口紺と中村優児による同名漫画