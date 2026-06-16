NIGO®︎がクリエイティブディレクターを務めるブランド「ヒューマン メイド（HUMAN MADE）」などを運営するHUMAN MADEの2026年2〜4月期業績は、売上高が42億円、営業利益が12億円、純利益は8億円だった。前年同期は非上場で公表していなかったが、同社の発表によれば売上高は前年同期比59.6%増、営業利益は同75.9%増。旗艦店等の開業準備に伴う一過性費用の計上が始まったことにより営業利益率は前期末から低下したが