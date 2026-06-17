【その他の画像・動画等を元記事で観る】 7月1日にスタートする、横山裕主演のカンテレ・フジテレビ系・新ドラマ枠『水ドラ★イレブン』の第一弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』の主題歌がSUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定。同曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁された。 ■「再咲」は、“正しさとは何か”を問いかけながら希望を見出していく姿を描く楽曲 『今夜も