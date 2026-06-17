大阪9月限ナイトセッション 日経225先物69110-260 （-0.37％） TOPIX先物4008.5+10.0 （+0.25％） シカゴ日経平均先物69185-185 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 16日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。米国とイランによる戦闘終結合意を受けて原油価格の下落が続き、WTI原油先物は一時1バレル＝75ドル台をつける場面もみられた。原油安により景気悪化へ