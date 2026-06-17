シンガーソングライター、コレサワが6月16日(火)、LINE CUBE SHIBUYAにて、「コレサワ LIVE 2026 きみとデートvol.3」を開催。 その会場にて、8月19日(水)に5th Mini Album『PINK BEARS』を配信リリースすると発表した。 Mini Albumのリリースは約2年半ぶり。 『PINK BEARS』には計8曲が収録される予定で、収録曲の詳細は後日解禁される。 なお、コレサワは、9月より自身初となる