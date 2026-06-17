5月に、新体制初のアルバム『RE-BIRTH』を携えた全国ホールツアーを大盛況のうちに完走した、SPYAIR。 そのSPYAIRが7月3日(金)、新曲「Awake」をデジタルリリースすることが決定した。 「Awake」は、7月2日(木)よりMBS／TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズムTURBO”枠で放送開始となるアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』第1期オープニング主題歌。