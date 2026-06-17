◇ナ・リーグメッツ―レッズ（2026年6月16日シンシナティ）メッツの千賀滉大投手（33）が16日（日本時間17日）、負傷者リスト（IL）からメジャー復帰し、敵地でのレッズ戦に先発。4月26日（同27日）ロッキーズ戦以来、51日ぶりにメジャーでの先発マウンドに立った。立ち上がりに捕まった。先頭打者から連続四球を与えると、レッズ3番・スチュワートには低めシンカーを左翼席へと運ばれ、1死も取れないまま、17球で3点を