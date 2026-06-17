北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（日＝日本時間日、米国・ダラス）で日本代表ＭＦ久保建英（＝Ｒソシエダード）が左ヒザを負傷したことで、日本に大きな影響が出ているとスペイン紙が指摘した。久保は後半２６分にボールを保持していたところ、ＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）が激しくチャージしてきて激突。左ヒザを負傷して試合後は車イスで会場を後にした。一夜明けの練習には参加せず、病院で検