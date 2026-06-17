マネージャーがX更新バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（ミラノ）のマネージャーが15日、Xを更新。撮影で緊張する佐藤が表情を緩める瞬間を収めた動画を公開すると、ファンの視線が集中した。15日に更新された佐藤淑乃＆マネージャー共同のXアカウント。マネージャーが「off shot.」として、20秒の動画を公開した。スポーツウェアに身を包み、緊張しつつ撮影に臨んでいる佐藤。だが、慣れ親しんだボールを受け取ると、表情