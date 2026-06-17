17日早朝、岐阜県御嵩町の工場で火災があり、消火作業が続いています。 17日午前5時ごろ、御嵩町御嵩のリサイクル工場から「敷地内で黒煙が上がっている」と119番通報がありました。 消防車など10台が出動して消火作業にあたっています。 警察によりますと、いまのところけが人や逃げ遅れた人は確認されていないということです。 現場は名鉄御嵩駅から南東に約3キロの工業団地です。