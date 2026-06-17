◆米大リーグレッズ―メッツ（１６日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）メッツ・千賀滉大投手（３３）が１６日（日本時間１７日）、敵地・レッズ戦で先発登板したが、初回に２者連続四球から３ランを浴びるなど、２発を被弾するまさかの立ち上がりとなった。初回は先頭のダンには、初球から９７・１マイル（約１５６・３キロ）を計測も８球目まで粘られて四球。続くブルデーにも２球目から４球連