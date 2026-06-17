けさ早く、岐阜県御嵩町の工場で火事があり、現在も消火活動が続いています。 【写真を見る】岐阜・御嵩町の炭素繊維のリサイクルなどを手掛ける会社工場で火事 鎮火のめど立たず 火事があったのは、岐阜県御嵩町・御嵩の炭素繊維のリサイクルなどを手がける会社の工場で、警察によりますと、17日午前5時15分ごろ「黒煙が見える」などと消防から警察に連絡がありました。 火元と見られる工場の周辺に住宅はなく、今のところけが