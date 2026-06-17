米トランプ政権が19日にイランとの終戦に向けた覚書の署名式と同時にイランの原油販売を防いできた制裁を解除する方針だとウォール・ストリート・ジャーナルが16日に報道した。トランプ大統領をはじめとするトランプ政権は「米国の金は1セントもイランに渡さない」とし、終戦合意の見返りとして金銭的支援をしなかったと強調しているが、同紙は「石油販売の許容はイランに財政的支援を提供する上で、より受け入れやすい手段」と評