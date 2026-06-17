15日、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグの日本対オランダ戦（2−2引き分け）が終了した直後、日本のサッカーファンは申し合わせたかのように一斉に青い袋を取り出した。「サムライブルー」こと日本代表の応援グッズとして使われていた青い袋は、試合後にはごみ袋へと姿を変えた。日本のサッカーファンは、スタンドの床に捨てられていた空きカップや食べ残しなどを拾い集めた。米放送局FOX