■8月5日発売のSUPER EIGHT EP『ダンダーラ』に収録SUPER EIGHTの横山裕が主演し、7月1日からスタートするカンテレ・フジテレビ系・新ドラマ枠「水ドラ★イレブン」の第1弾作品『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（毎週水曜後11：00）主題歌がSUPER EIGHTの新曲「再咲」（読み：さいさく）に決定した。さらに、同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。【写真】過去には…2024年『anan』“大トリ”