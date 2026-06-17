俳優の志田未来（33）が16日、自身のインスタグラムを更新。東京ディズニーリゾートを満喫するプライベートショットを公開し、日焼け対策バッチリな装いに反響が集まっている。【写真】「目立つw」日焼け対策が“怪しすぎる”志田未来志田は「少し前ですが、、誕生日に毎年恒例！妹がディズニーに招待してくれました」と報告。「日焼け対策はばっちりで」とつづり、ミッキーマウスの形をしたサングラスに、耳と鼻から下がすべ