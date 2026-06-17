TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が17日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に出演。FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の日本代表の初戦を独自の視点で解析した。「同じイベントに参加するとトイレに行くタイミングが一緒になる。これは皆さんもよく分かりますよね」と切り出し、「一昨日のW杯の日本の試合があった日の水道の使用量のグラフ、東京都水道局が公開しました」と、時