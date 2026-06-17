きのう（16日）岡山県倉敷市児島で姪を包丁で刺し殺害しようとした疑いで74歳の無職の男が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】姪を包丁で刺し殺害しようとしたとして無職の男を殺人未遂の容疑で現行犯逮捕、姪が逃げ込んだ隣人からの110番通報【岡山】 姪の右わき腹などを包丁で刺したか 警察によりますと男は午後9時ごろ同居する姪（46）の左腕と右わき腹などを自宅にあった包丁で刺し殺害しようとした殺人未遂の疑いが持た