全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・渋谷の喫茶店『茶亭羽當（はとう）』です。至福の一杯を世界中の名窯のカップで渋谷駅からすぐの路地に佇む『茶亭羽當』。ブルーボトルコーヒーの創業者にも愛されるこちらの原点は、茶道のおもてなしの心にある。落ち着きある店内には数々の季節の花があり、一枚板のカウンターの奥には棚一杯、びっしりと並ぶカップの数々。700