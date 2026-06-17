きょう早朝、山形県南陽市でクマの目撃情報が相次ぎ、一時交通規制がされるなど警戒されましたが、その後、緊急銃猟により駆除されました。このクマによるけが人などの被害は確認されていません。 警察や南陽市によりますと、きょう午前4時半ごろ、JR赤湯駅から南に200メートルほどの南陽市郡山地内で、体長およそ1メートルのクマ1頭が目撃されました。 ■続く目撃 その後、クマの移動に沿うように目撃が相次ぎ、午