ノルウェー代表は現地６月16日、北中米Ｗ杯のグループＩ第１節で、イラク代表と対戦している。29分にアーリング・ハーランドが左からのクロスを押し込んで先制点を奪取。39分に同点とされるも、43分にハーランドがこの日、２点目をマークする。相手のバックパスに猛烈なプレスをかける。GKジャラル・ハッサンがキックしたボールがハーランドの足に当たって跳ね返り、ゴールに流れ込んだ。 試合を配信する『DAZN』で解