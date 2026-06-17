「広島０−２日本ハム」（１６日、マツダスタジアム）気合と根性で約３週間の戦いを駆け抜けた。広島・名原典彦外野手が自身初の交流戦を完走。「１８試合出られたっていうのは、僕をチームが必要としてくれている証明ではあると思う」と充実感をにじませた。交流戦最終戦は「２番・右翼」で出場。初回に北山から中前打を放ち、４試合連続安打をマークすると三回は四球、五回は死球でチャンスメークし、プロ初の１試合３出塁