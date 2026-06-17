会談する高市首相（左）とフランスのマクロン大統領＝16日、フランス東部エビアン（代表撮影・共同）【エビアン共同】高市早苗首相は16日（日本時間17日）、フランス・エビアンでの先進7カ国首脳会議（G7サミット）に合わせ、マクロン大統領と会談した。米国とイランの戦闘終結に向けた覚書合意を歓迎。ホルムズ海峡の自由で安全な航行の確保やイラン核問題の早期解決を目指し、外交努力を重ねることで一致した。中東への自衛隊