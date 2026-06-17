広島のドラフト７位・高木快大投手（２２）＝中京大＝が完全復活へ向け、一歩ずつ前進している。昨年１１月１５日に右肘のトミー・ジョン手術を受け、リハビリ中の右腕はすでにキャッチボールを再開。患部の状態を、「一進一退」と表現する中、肉体改造に成功するなど日々進化中。現在の心境や心の支えになっている先輩の存在などに迫った。手術から約７カ月。高木快が大野練習場でリハビリの日々を過ごしている。「肘の状態は